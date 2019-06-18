https://static.news.ru/photo/3d1e2d50-914b-11e9-b32b-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Лазарев Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Финалист «Евровидения-2019» Сергей Лазарев необычным образом прокомментировал слухи о себе. Певец выложил в Instagram фото двух своих собак на лужайке, чем вызывал неподдельный восторг подписчиков.

«Сергей, как вы относитесь к слухам и статьям о себе?» На этот вопрос лучше всего ответят мои собаки, — написал музыкант.

Имя Сергея Лазарева в последнее время всё чаще мелькает в скандальных сообщениях. Это касается и его новорождённой дочери, и конфликта со Светланой Лободой. При этом певец отрицает всякое своё участие в инцидентах.

Юмор музыканта оценили Лолита Милявская, Тимур Родригес, Алексей Ягудин, Лена Летучая и другие медийные личности.

Ранее News.ru сообщал, что артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления. Лобода, ставшая певицей года, в финале «Премии» исполнила шесть треков. Именно это помешало Лазареву выступить с номером, который он представил на Евровидении.