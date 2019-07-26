Сергей Безруков Фото: АГН «Москва»

Народный артист России Сергей Безруков опубликовал фотографии своего сына Степана, которому 24 июля исполнилось семь месяцев. Вместе с мамой, Анной Матисон, ребёнок побывал на съёмочной площадке в Пушкиногорье Псковской области.

Стёпа побывал первый раз на съёмочной площадке! Впечатления незабываемые! Папина кепка из новой роли очень понравилась, — подписал фото Безруков.

Безруков сейчас снимается в фильме Игоря Угольникова «Учёности плоды». Съёмки проходят на территории Пушкинского музея-заповедника, и актёр решил привезти туда семью на отдых.

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Стёпа побывал первый раз на съёмочной площадке!!!!) Впечатления незабываемые!!! Папина кепка из новой роли очень понравилась!!!!!! Пушгоры!!!Михайловское!!! Красотаааа.... И ещё раз напоминаю вчера и сегодня,Господа!!! Сегодня,Дорогие мои,Хоррошие... Ещё и сегодня мы приглашаем вас на онлайн показ «ЭНЕРГИЧНЫХ ЛЮДЕЙ» к юбилею Василия Макарыча Шукшина! На сайте Московского Губернского театра! Только два дня! Спешите видеть))))) Отдельно хочу сказать спасибо моей Анечке за организацию съёмок и монтаж телеверсии спектакля!!! Производство КИНОКОМПАНИИ Сергея Безрукова...Спасибо Сержу Отрепьеву и его прекрасной команде операторов,а так же звукорежиссёру Илье Муравьёву,графику Александру Прошину! . #энергичныелюди #шукшин #юбилей #караокеспектакль #караоке #отдыхдлявсейсемьи

Публикация от Сергей Безруков (@s_bezrukov)

Как писал News.ru, Сергей Безруков поделился со своими поклонниками подробностями рождения сына. Он рассказал, что роды состоялись в Москве и прошли удачно, и поблагодарил всех за поздравления.

Вес 3?630... Рост 53 см! — написал он в своём Instagram.

По словам актёра, его жена Анна Матисон чувствует себя хорошо. Безруков также сообщил, что новорождённого назвали Степаном в честь прадедушки.

 

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