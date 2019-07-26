https://static.news.ru/photo/2f2c007e-afae-11e9-b962-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Безруков Фото: АГН «Москва»

Народный артист России Сергей Безруков опубликовал фотографии своего сына Степана, которому 24 июля исполнилось семь месяцев. Вместе с мамой, Анной Матисон, ребёнок побывал на съёмочной площадке в Пушкиногорье Псковской области.

Стёпа побывал первый раз на съёмочной площадке! Впечатления незабываемые! Папина кепка из новой роли очень понравилась, — подписал фото Безруков.

Безруков сейчас снимается в фильме Игоря Угольникова «Учёности плоды». Съёмки проходят на территории Пушкинского музея-заповедника, и актёр решил привезти туда семью на отдых.

Как писал News.ru, Сергей Безруков поделился со своими поклонниками подробностями рождения сына. Он рассказал, что роды состоялись в Москве и прошли удачно, и поблагодарил всех за поздравления.

Вес 3?630... Рост 53 см! — написал он в своём Instagram.

По словам актёра, его жена Анна Матисон чувствует себя хорошо. Безруков также сообщил, что новорождённого назвали Степаном в честь прадедушки.