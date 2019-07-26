Народный артист России Сергей Безруков опубликовал фотографии своего сына Степана, которому 24 июля исполнилось семь месяцев. Вместе с мамой, Анной Матисон, ребёнок побывал на съёмочной площадке в Пушкиногорье Псковской области.
Стёпа побывал первый раз на съёмочной площадке! Впечатления незабываемые! Папина кепка из новой роли очень понравилась, — подписал фото Безруков.
Безруков сейчас снимается в фильме Игоря Угольникова «Учёности плоды». Съёмки проходят на территории Пушкинского музея-заповедника, и актёр решил привезти туда семью на отдых.