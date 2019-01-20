Сенчина перед смертью перенесла более десяти операций

https://news.ru/storage/news/1428b5d01f777d4b0b4dd398f4b7e097/b0f78f6d-0510-47bf-a582-cc6f8352332d_850.jpg Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Людмила Сенчина

Народная артистка России Людмила Сенчина продолжала работать даже после того, как ей поставили смертельный диагноз — рак поджелудочной железы. За полтора года исполнительница перенесла 16 операций, не переставая при этом гастролировать с концертами, рассказал её вдовец Владимир Андреев.

«Она очень много работала. Всё началось гораздо раньше, но о раке узнали за полтора года, решили ещё раз обследоваться. Людмила не хотела, чтобы кто-то услышал, считала, что у людей и так полно своих проблем. Врачи сказали, что ей осталось два или три месяца, но она выдержала 16. В таком состоянии она выступала», — рассказал он в программе «Далёкие и близкие» на телеканале «Россия».

Андреев отметил, что число предопределяло ритм жизни его супруги.

«Представьте, 16 раз на хирургическом столе, минимум два дня после каждого вмешательства на реабилитацию. Это уже 32 дня в стенах больничной палаты», — добавил он.

Сенчина умерла утром 25 января 2018 года в Санкт-Петербурге на 68-м году жизни. Смерть наступила в 8:30 утра в одной из больниц Петербурга. Певица приобрела широкую известность после того, как исполнила песню «Золушка» на новогоднем «Голубом огоньке», писал News.ru.