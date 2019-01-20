USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,281 $   Brent62.38 $ Bitcoin3,546.60 $
МОСКВА-4°C19:07
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. шоу-бизнес

Сенчина перед смертью перенесла более десяти операций

Людмила Сенчина Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Людмила Сенчина

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Народная артистка России Людмила Сенчина продолжала работать даже после того, как ей поставили смертельный диагноз — рак поджелудочной железы. За полтора года исполнительница перенесла 16 операций, не переставая при этом гастролировать с концертами, рассказал её вдовец Владимир Андреев.

«Она очень много работала. Всё началось гораздо раньше, но о раке узнали за полтора года, решили ещё раз обследоваться. Людмила не хотела, чтобы кто-то услышал, считала, что у людей и так полно своих проблем. Врачи сказали, что ей осталось два или три месяца, но она выдержала 16. В таком состоянии она выступала», — рассказал он в программе «Далёкие и близкие» на телеканале «Россия».

Андреев отметил, что число предопределяло ритм жизни его супруги.

«Представьте, 16 раз на хирургическом столе, минимум два дня после каждого вмешательства на реабилитацию. Это уже 32 дня в стенах больничной палаты», — добавил он.

Сенчина умерла утром 25 января 2018 года в Санкт-Петербурге на 68-м году жизни. Смерть наступила в 8:30 утра в одной из больниц Петербурга. Певица приобрела широкую известность после того, как исполнила песню «Золушка» на новогоднем «Голубом огоньке», писал News.ru.


#артисты #ЛюдмилаСенчина
самое читаемое
спорт
Тихонов рассказал, как Логинов принимал допинг
шоу-бизнес
Стаса Садальского «трясёт от бездарного» Максима Галкина


читайте также
На траурной церемонии присутствовали её родственники, друзья, коллеги и сотни поклонников
культура 12:21, 28 января 2018
В Петербурге состоялось прощание с Людмилой Сенчиной
На траурной церемонии присутствовали её родственники, друзья, коллеги и сотни поклонников
Он заявил, что память о певице «навсегда сохранится в сердцах родных, близких, друзей, всех почитателей её яркого и щедрого дарования»
культура 17:58, 25 января 2018
Путин обратился к супругу скончавшейся певицы Сенчиной
Он заявил, что память о певице «навсегда сохранится в сердцах родных, близких, друзей, всех почитателей её яркого и щедрого дарования»
Певице и актрисе было 67 лет
культура 10:38, 25 января 2018
Умерла народная артистка РФ Людмила Сенчина
Певице и актрисе было 67 лет
Лента новостей
общество 18:59
Изнасилованная дознаватель из Уфы не сможет стать адвокатом
происшествия 18:59
Жителя Омска зарезали из-за желания «вызвать девочек»
шоу-бизнес 18:52
Джастин Тимберлейк навестил детей в онкоцентре
спорт 18:44
20-е место российской биатлонистки сочли приемлемым
в мире 18:44
Землетрясение произошло в Тибете
Другие новости
шоу-бизнес 18:52
Джастин Тимберлейк навестил детей в онкоцентре
шоу-бизнес 18:37
Сергей Лазарев попросил подписчиков о помощи
шоу-бизнес 18:09
Фадеев сделает клип из видеозаписей трагедий россиян
шоу-бизнес 17:42
Сыгравшая Мэри Поппинс актриса нашла мужа в астрале
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top