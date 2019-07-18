https://static.news.ru/photo/b89309e6-a957-11e9-8fd6-fa163e074e61_1024.jpg Анна Седокова Фото: instagram.com/annasedokova

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова обнародовала в соцсети фотографию с грудью, едва прикрытой прозрачным бельём. Таким образом она решила проиллюстрировать, что нет ничего сексуальнее, чем свобода.

Мы себя сами заключаем вечно в клетки. Это я не могу — что он скажет? Я туда не пойду — мне туда нельзя. Что за фото? Что скажет общественное мнение? Так вот, наивысшее счастье — это обладать свободой, — цитирует Седокову издание Dni.ru .

Подписчики певицы в Instagram больше внимания уделили не её мыслям, а самой фотографии. Пользователи соцсети, в частности, отметили, что на снимке у Седоковой виден правый сосок.

Некоторые, как отмечает издание, даже возмутились откровенной фотографией, отметив, что «у Ани важнее, чем трусы, нет ничего».

Как писал News.ru, ранее Анна Седокова решила быть максимально откровенной со своими поклонниками и пожаловалась им на то, что её тело уже давно далеко от идеального.