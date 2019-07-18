Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова обнародовала в соцсети фотографию с грудью, едва прикрытой прозрачным бельём. Таким образом она решила проиллюстрировать, что нет ничего сексуальнее, чем свобода.
Мы себя сами заключаем вечно в клетки. Это я не могу — что он скажет? Я туда не пойду — мне туда нельзя. Что за фото? Что скажет общественное мнение? Так вот, наивысшее счастье — это обладать свободой, — цитирует Седокову издание Dni.ru.
Подписчики певицы в Instagram больше внимания уделили не её мыслям, а самой фотографии. Пользователи соцсети, в частности, отметили, что на снимке у Седоковой виден правый сосок.
Некоторые, как отмечает издание, даже возмутились откровенной фотографией, отметив, что «у Ани важнее, чем трусы, нет ничего».