Анна Седокова Фото: instagram.com/annasedokova

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова обнародовала в соцсети фотографию с грудью, едва прикрытой прозрачным бельём. Таким образом она решила проиллюстрировать, что нет ничего сексуальнее, чем свобода.

Мы себя сами заключаем вечно в клетки. Это я не могу — что он скажет? Я туда не пойду — мне туда нельзя. Что за фото? Что скажет общественное мнение? Так вот, наивысшее счастье — это обладать свободой, — цитирует Седокову издание Dni.ru.

Подписчики певицы в Instagram больше внимания уделили не её мыслям, а самой фотографии. Пользователи соцсети, в частности, отметили, что на снимке у Седоковой виден правый сосок.

Некоторые, как отмечает издание, даже возмутились откровенной фотографией, отметив, что «у Ани важнее, чем трусы, нет ничего».

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Итак, две важные вещи, которые я поняла в последние два дня. Первая. Мне пора заканчивать есть багеты Вы меня любите, но даже для вас это слишком Второе. Нет ничего сексуальнее, чем свобода и белье от @zhilyova_lingerie , котрое на мне #любовь Но я о свободе ! Мы себя сами заключаем вечно в клетки. Это я не могу - что он скажет. Я туда не пойду, мне туда нельзя. Что за фото? Что скажет общественное мнение? Так вот наивысшее счастье - это обладать тем уровнем свободы, когда ты может купить любой билет бизнеса в любую сторону планеты, снять самую лучшую гостиницу , ваши любимые рядом , шикарный вайфай , авто без крыши и постить любые фото, понимая, что ты вообще никому ничего не должна Потому что ты свободна ! лав ю #freedom

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Как писал News.ru, ранее Анна Седокова решила быть максимально откровенной со своими поклонниками и пожаловалась им на то, что её тело уже давно далеко от идеального.

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