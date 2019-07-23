https://static.news.ru/photo/e8fe07dc-ad3c-11e9-9269-fa163e074e61_1024.jpg Анна Седокова Фото: instagram.com/annasedokova

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова решила ответить недоброжелателям, которые обвиняют её в злоупотреблении «уколами красоты», и выложила трёхминутный ролик по увеличению губ с помощью карандашей и помады.

Когда в 600-й раз я прочла о себе в комментариях, что мне пора остановится накачивать губы, я поняла, что пора открыть карты и показать, как я их накачиваю, — написала певица к видео.

Как сообщает «Пятый канал», большинство её поклонников оценили методику, но без очередных обвинений всё-таки не обошлось. Некоторые комментаторы заявили, что артистка несёт «бред».

Как писал News.ru, Анна Седокова обнародовала в соцсети фотографию с грудью, едва прикрытой прозрачным бельём. Таким образом она решила проиллюстрировать, что нет ничего сексуальнее, чем свобода. Подписчики певицы в Instagram больше внимания уделили не её мыслям, а самой фотографии. Пользователи соцсети, в частности, отметили, что на снимке у Седоковой виден правый сосок, а некоторые написали, что «у Ани важнее, чем трусы, нет ничего».