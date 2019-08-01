https://static.news.ru/photo/bb849a8c-b449-11e9-9ed2-fa163e074e61_660.jpg Максим Фадеев Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Музыкант из Саратова Павел Петров, который ранее заявил о возможном плагиате музыки в песне «Я просто люблю тебя» певицы Molly, отказался от обвинений в адрес продюсера Максима Фадеева.

По его словам, целью его недавнего видеоролика была попытка выяснить, при каких обстоятельствах была написана композиция артистки, так как она похожа на его «Дни и ночи».

Я никого не обвинял в плагиате, — подчеркнул он.

Ранее News.ru писал, что Фадеев рекомендовал ещё раз послушать спорную композицию певицы Molly, прежде чем обвинять его в плагиате.

Претензии предъявил саратовский бард Pashket V (Павел Петров). В своём заявлении на YouTube он сообщил, что песню, которая вышла в 2016 году, якобы скопировали с его работы «Дни и ночи», которую он впервые загрузил в Сеть в 2012-м.