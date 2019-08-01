Музыкант из Саратова Павел Петров, который ранее заявил о возможном плагиате музыки в песне «Я просто люблю тебя» певицы Molly, отказался от обвинений в адрес продюсера Максима Фадеева.
По его словам, целью его недавнего видеоролика была попытка выяснить, при каких обстоятельствах была написана композиция артистки, так как она похожа на его «Дни и ночи».
Я никого не обвинял в плагиате, — подчеркнул он.
Ранее News.ru писал, что Фадеев рекомендовал ещё раз послушать спорную композицию певицы Molly, прежде чем обвинять его в плагиате.
Претензии предъявил саратовский бард Pashket V (Павел Петров). В своём заявлении на YouTube он сообщил, что песню, которая вышла в 2016 году, якобы скопировали с его работы «Дни и ночи», которую он впервые загрузил в Сеть в 2012-м.