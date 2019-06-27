https://static.news.ru/photo/cdb8b9d8-98c7-11e9-ab7f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Певица Ирина Салтыкова заявила, что слухи о её беременности являются неправдой и «глупостями».

Об этом она рассказала в эфире программы «Вечернее шоу с Анной Довлатовой» на «Русском радио». По её словам, ребёнка скорее родит её дочь Алиса, нежели она.

Слухи о беременности Салтыковой стали появляться после того, как Алиса сообщила о намерениях матери вступить в брак. Звезда, в свою очередь, заявила, что посвящает много времени музыкальной карьере дочери, с которой планирует отправиться в тур по городам России. Она отметила, что Алиса имеет все шансы стать популярной исполнительницей, в том числе на Западе.

Ранее News.ru писал о том, что генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Зураб Кекелидзе сообщил тревожную статистику: только 82% курящих женщин в России бросают вредную привычку, когда узнают о беременности. Остальные 18% продолжают курить. Это приводит к тому, что младенец рождается уже с зависимостью от сигарет.