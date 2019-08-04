https://static.news.ru/photo/08422ca8-b6c1-11e9-b47a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российский актёр Станислав Садальский отреагировал на смерть музыканта Вилли Токарева. Артист вспомнил историю знакомства с шансонье и выразил сочувствие в связи с уходом из жизни исполнителя.

В конце 80-х годов на съёмках фильма «Вот я стал богатый сэр и приехал в ЭСЭСЭР» <...> я познакомился с Вилли Токаревым. Он тогда женился на хорошенькой 17-летней Светлане Радушинской, — написал телеведущий на своей официальной странице в социальной сети Instagram .

Токарев, по словам Садальского, после переезда в США работал в Нью-Йорке таксистом. Покойный «каждый час за рулём выпивал глоток виски», чтобы «не толстеть от сидячей работы».

Актёр считает, что спиртное было для автора песен своего рода диетой и средством от депрессии.

И ведь действовало— вон какой он уже дедушка, до 85 дожил, а всё крепышом держался! — вспомнил Садальский.

«Царство небесное», — закончил публикацию в социальной сети артист.

Ранее News.ru сообщал, что певец Вилли Токарев умер в возрасте 84 лет. По предварительным данным, он скончался после борьбы с онкологическим заболеванием.