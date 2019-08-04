Российский актёр Станислав Садальский отреагировал на смерть музыканта Вилли Токарева. Артист вспомнил историю знакомства с шансонье и выразил сочувствие в связи с уходом из жизни исполнителя.
В конце 80-х годов на съёмках фильма «Вот я стал богатый сэр и приехал в ЭСЭСЭР» <...> я познакомился с Вилли Токаревым. Он тогда женился на хорошенькой 17-летней Светлане Радушинской, — написал телеведущий на своей официальной странице в социальной сети
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Сегодня Вилли не стало...Как говорят в России -Царство небесное(( В конце 80-х годов на съемках фильма" Вот я стал богатый сэр и приехал в ЭСЭСЭР." , где я играл придурочного гэбэшника (потом роль полностью вырезали), я познакомился с Вилли Токаревым, Он тогда женился на хорошенькой 17-летней Светлане Радушинской. ...Токарев рассказывал, что, работая таксистом в Нью-Йорке, каждый час за рулём выпивал глоток виски. Так он делал для того, чтобы не толстеть от сидячей работы выпивка заменяла ему высококалорийную еду и морально поддерживала во время тяжёлой таксистской работы. Каждый час по глотку крепкого алкоголя своего рода диета и средство от депрессии. И ведь действовало вон какой он уже дедушка, до 85 дожил, а всё крепышом держался! Короче, продолжая выпивать уже в Москве, познакомился с Светланой в ресторане. Свадьба тогда была в 1989 году в гостинице "Будапешт", круто погуляли - шум на всю столицу был! А жили они в маленьком однокомнатном номере гостиницы Россия, у меня кухня в два раза больше тогда была. Нас туда человек по десять набивалось и чай пили, было очень весело. Ещё съезд депутатов проходил и гостиница оцеплена была, меня постовые пропускали. Давно это было... В общем, Светлана -хохлушка, в Америку слиняла через Вилли, сейчас там сидит. Разошлась, родила кучу детей и снова разошлась. И про Токарева уже не вспоминает, сегодня Вили не стало, наверняка вспомнит(( Как говорят в России -Царство небесное #жаль #царствонебесное #виллитокарев #токарев #америка #ссср #помню #прощай #эстрада #краснодар #одесса #брайтон #лев #кино #ратушинская #кгб #цензура
Токарев, по словам Садальского, после переезда в США работал в Нью-Йорке таксистом. Покойный «каждый час за рулём выпивал глоток виски», чтобы «не толстеть от сидячей работы».
Актёр считает, что спиртное было для автора песен своего рода диетой и средством от депрессии.
И ведь действовало— вон какой он уже дедушка, до 85 дожил, а всё крепышом держался! — вспомнил Садальский.
«Царство небесное», — закончил публикацию в социальной сети артист.
Ранее News.ru сообщал, что певец Вилли Токарев умер в возрасте 84 лет. По предварительным данным, он скончался после борьбы с онкологическим заболеванием.