Актёр Станислав Садальский раскритиковал продюсера Бари Алибасова после интервью Андрея Малахова. По его словам, шоумен зашёл в своём вранье слишком далеко. Своё мнение актёр изложил на странице в Instagram.
Почему, если всё это ради пиара, нельзя было придумать сюжет покрасивее? Неужели приятно, что твоё имя будет теперь всегда вонять кротом? Ну, сказал бы, что пошёл в зоопарк, там тонул фламинго, он полез спасать, «поскользнулся, упал, очнулся, гипс», — написал он.
Садальский назвал поведение продюсера «феерическими ужимками» и обвинил его в отсутствии интеллекта.
Почему так неинтеллектуально? Я за красоту во всём. Дажево лжи, — резюмировал он.
Ранее News.ru писал, что бывшая звезда «Дома-2» Рустам Солнцев обвинил Бари Алибасова в обмане. Историю с отравлением музыканта он сравнил с попыткой пиара и подчеркнул, что всё произошедшее было сделано специально перед юбилейным концертом группы «На-На».