Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Бывшая жена рэпера Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, Айза Анохина сообщила, что их девятилетний сын Сэм получил второе сотрясение мозга. В своём Instagram она посетовала на «скотское» отношение к пациентам в учреждениях бесплатной медицины.

По словам Анохиной, после получения травмы в 15:00 они с сыном сменили две больницы — диагноз мальчику поставили только в полночь. Кроме того, она подчеркнула, что за это время успела...