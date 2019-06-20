Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Актёр Станислав Садальский раскритиковал продюсера Бари Алибасова после интервью Андрея Малахова. По его словам, шоумен зашёл в своём вранье слишком далеко. Своё мнение актёр изложил на странице в Instagram.

Почему, если всё это ради пиара, нельзя было придумать сюжет покрасивее? Неужели приятно, что твоё имя будет теперь всегда вонять кротом? Ну, сказал бы, что пошёл в зоопарк, там тонул фламинго, он полез спасать, «поскользнулся, упал, очнулся, гипс», — написал он.

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Я все про Бари думаю ... Почему, если всё это ради пиара, нельзя было придумать сюжет покрасивее? Неужели приятно, что твое имя будет теперь всегда вонять говном и кротом?(( ну, сказал бы, что пошел в зоопарк, там тонул фламинго, он полез спасать, «поскользнулся, упал, очнулся, гипс». Хотя бы в розовый цвет трагедия окрашена, а не в коричневый. Или Лидуся там, допустим, во сне увидела эдельвейс, а он полез за ним на Эльбрус и сорвался Почему канализация, крот, ожоги, блевотина, кишки, дерьмо..? Почему так неинтеллектуально? Я за красоту во всем. Даже во лжи..)) #садальский #печально #алибасов #шукшина #пиар #нана #крот #бариалибасов

Публикация от Стас Садальский (@stassadal)

Садальский назвал поведение продюсера «феерическими ужимками» и обвинил его в отсутствии интеллекта.

Почему так неинтеллектуально? Я за красоту во всём. Даже во лжи, — резюмировал он.

Ранее News.ru писал, что бывшая звезда «Дома-2» Рустам Солнцев обвинил Бари Алибасова в обмане. Историю с отравлением музыканта он сравнил с попыткой пиара и подчеркнул, что всё произошедшее было сделано специально перед юбилейным концертом группы «На-На».

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