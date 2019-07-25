Российский актёр Станислав Садальский призвал россиян осознать, что они в этом мире никому не нужны, поэтому за своё счастливое будущее следует бороться самим.
Вы никому не нужны. Это — жизнь. Никто за вас не будет строить ваше счастье, — написал артист на своей странице в Instagram.
Он также посоветовал своим подписчикам никогда никого не слушать и на всё иметь своё личное мнение. Кроме того, Садальский рекомендовал построить планы на жизнь, но никого не заставлять быть рядом с собой.
Не гонитесь ни за кем, только шаг навстречу, но не вдогонку, — резюмировал артист.
Пользователей Сети растрогало обращение Садальского, и они поблагодарили его за простые, но мудрые слова.