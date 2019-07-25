https://static.news.ru/photo/481065c6-ae82-11e9-a6b1-fa163e074e61_1024.jpg Станислав Садальский Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российский актёр Станислав Садальский призвал россиян осознать, что они в этом мире никому не нужны, поэтому за своё счастливое будущее следует бороться самим.

Вы никому не нужны. Это — жизнь. Никто за вас не будет строить ваше счастье, — написал артист на своей странице в Instagram.

Он также посоветовал своим подписчикам никогда никого не слушать и на всё иметь своё личное мнение. Кроме того, Садальский рекомендовал построить планы на жизнь, но никого не заставлять быть рядом с собой.

Не гонитесь ни за кем, только шаг навстречу, но не вдогонку, — резюмировал артист.

Пользователей Сети растрогало обращение Садальского, и они поблагодарили его за простые, но мудрые слова.

Вам бы психологом быть человеческих ошибок, — поддержала актёра поклонница.

Ранее News.ru писал о том, что «другой жизни» для проявления чувств и желаний не будет, поэтому не надо стесняться их проявлять, уверен российский актёр Станислав Садальский.