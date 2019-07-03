https://static.news.ru/photo/83e9dafe-9d9e-11e9-aa9f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

История с отравлением продюсера Бари Алибасова продолжает обрастать подробностями. На днях дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной назвала настоящую причину его недуга. По её словам, Алибасов попал в клинику из-за своего пристрастия к алкоголю. С этим поспешил согласиться актёр Станислав Садальский. Он признал, что пострадавшему удалось обхитрить и коллег по цеху, и простых россиян.

Продолжает дурку гнуть, думает, идиоты кругом. Я вначале тоже попался, жалел его, — написал он в комментариях к своему посту в Instagram .

Пользователи также выразили недоумение поступком знаменитости: «Постарел и поумнел — это явно не про него»; «И вот зачем такой дешёвый пиар? Играть на чувствах, искренне верящих в действительность случившигося»; «Мужчиной его назвать очень сложно»; «Сомнительный пиар, его ж теперь все за идиота держат, смеются все».

4 июня Алибасов попал в одну из московских клиник, случайно выпив жидкость для очистки труб. У музыканта якобы были диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Он проходил лечение в столичной клинике и 17 июня был выписан.

Ранее, как писал News.ru, продюсер отреагировал на слухи об инсценировке им отравления ради пиара. Он подчеркнул, что никому бы не пожелал такой рекламной кампании.