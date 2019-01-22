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Садальский порадовался драке Виторгана с Богомоловым

Константин Богомолов Сергей Булкин/News.ru

Константин Богомолов

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Актёр Станислав Садальский заявил, что рад, если драка между актёром Максимом Виторганом и режиссёром Константином Богомоловым не является вбросом.

«Мне самому интересно, потому что я Виторганов терпеть не могу. Я очень люблю Людмилу (Максакову), и мы вынужденно с ней расстались из-за Виторганов. И я ей говорю: "Какая же противная эта семейка"», — передаёт слова Садальского Nation News.

Он отметил, что не владеет точной информацией о случившемся.

Как ранее писал News.ru, известный российский актёр Максим Виторган набросился с кулаками на режиссёра Константина Богомолова в одном из кафе в центре Москвы. Причиной потасовки могли стать слухи о романе супруги актёра Ксении Собчак с кинорежиссёром.

По словам очевидцев инцидента, мужчины вышли на улицу, после чего Богомолов вернулся в помещение с разбитым лицом.


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