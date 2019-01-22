Садальский порадовался драке Виторгана с Богомоловым

https://news.ru/storage/news/d637733145f5bb5e73538b23c15deccd/3d4ae8da-35ba-4a65-954a-43fe704e3494_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Константин Богомолов

Актёр Станислав Садальский заявил, что рад, если драка между актёром Максимом Виторганом и режиссёром Константином Богомоловым не является вбросом.

«Мне самому интересно, потому что я Виторганов терпеть не могу. Я очень люблю Людмилу (Максакову), и мы вынужденно с ней расстались из-за Виторганов. И я ей говорю: "Какая же противная эта семейка"», — передаёт слова Садальского Nation News.

Он отметил, что не владеет точной информацией о случившемся.

Как ранее писал News.ru, известный российский актёр Максим Виторган набросился с кулаками на режиссёра Константина Богомолова в одном из кафе в центре Москвы. Причиной потасовки могли стать слухи о романе супруги актёра Ксении Собчак с кинорежиссёром.

По словам очевидцев инцидента, мужчины вышли на улицу, после чего Богомолов вернулся в помещение с разбитым лицом.