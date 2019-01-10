Садальский экстренно обратился за медицинской помощью

https://news.ru/storage/news/2488be9916cb90c371d83ef281fcd480/cc967f18-2e8b-414b-b09c-57afcbe77156_850.jpg Natalya Loginova/Global Look Press

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский

Заслуженному артисту РСФСР Станиславу Садальскому пришлось обратился за помощью к медикам из-за проблем с сердцем. Об этом 67-летний актёр рассказал на своей странице в Instagram.

Он опубликовал фотографию, на которой лежит с холтером на груди, используемым медиками для контроля работы сердца.

«Если бы в таком виде меня увидели полицейские, они бы точно расстреляли. Подумали, что шахид, окутанный проводами», — написал Садальский шутливый комментарий к снимку.

Пациенты во время холтер-мониторинга, который обычно длится сутки, ведут дневник, в который записывают свое физическое и эмоциональное состояние. Такой подход позволяет получить комплексную диагностическую информацию о состоянии сердца. Холтер — это портативный прибор для снятия ЭКГ, который крепится к телу специальными присосками.

Ранее News.ru писал о том, что Садальский прокомментировал заявление митрополита Рязанского Михайловского Марка о фильме «Ирония судьбы, или С лёгким паром». Актёр отметил, что «священник — идиот».