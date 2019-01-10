USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,293 $   Brent60.88 $ Bitcoin4,020.51 $
МОСКВА-14°C01:55
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. шоу-бизнес

Садальский экстренно обратился за медицинской помощью

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский Natalya Loginova/Global Look Press

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Заслуженному артисту РСФСР Станиславу Садальскому пришлось обратился за помощью к медикам из-за проблем с сердцем. Об этом 67-летний актёр рассказал на своей странице в Instagram.

Он опубликовал фотографию, на которой лежит с холтером на груди, используемым медиками для контроля работы сердца.

«Если бы в таком виде меня увидели полицейские, они бы точно расстреляли. Подумали, что шахид, окутанный проводами», — написал Садальский шутливый комментарий к снимку.

Пациенты во время холтер-мониторинга, который обычно длится сутки, ведут дневник, в который записывают свое физическое и эмоциональное состояние. Такой подход позволяет получить комплексную диагностическую информацию о состоянии сердца. Холтер — это портативный прибор для снятия ЭКГ, который крепится к телу специальными присосками.

Ранее News.ru писал о том, что Садальский прокомментировал заявление митрополита Рязанского Михайловского Марка о фильме «Ирония судьбы, или С лёгким паром». Актёр отметил, что «священник — идиот».


#Садальский
самое читаемое
оружие
Испытания подлодок «Князь Владимир» и «Казань» остановили
политика
РФ назвала условия обмена капитана судна «Норд»

читайте также
культура 19:30, 2 января 2019
Садальский заявил, что кино не дело РПЦ
Друг семьи поделился с News.ru новостью
шоу-бизнес 14:26, 27 сентября 2018
Садальский готовится к свадьбе с Максаковой
Друг семьи поделился с News.ru новостью
общество 18:43, 12 августа 2018
Садальский иронично ответил Вайкуле на бойкот Крыма
Лента новостей
общество 01:50
МВД решило повысить штрафы за пропаганду наркотиков
экономика 01:39
Эксперт назвал новую мировую резервную валюту
в мире 01:30
Британская кошка испортила картину XVII века
оружие 00:53
В Британии рассказали о новом ужасном оружии России
общество 00:47
Аэропорты Москвы перешли на усиленный режим работы
Другие новости
шоу-бизнес 02:30
Линдси Лохан сравнила себя с Владимиром Путиным
шоу-бизнес 19:21
Леонид Фёдоров записал альбом на стихи Пушкина
шоу-бизнес 18:22
Волочкова остаётся жить на Мальдивах
Балерина сбежала от «злых людей»
шоу-бизнес 16:41
Кадры нового сезона «Игры престолов» появились в Сети
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top