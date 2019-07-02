https://static.news.ru/photo/a6b30904-9cd4-11e9-9a3c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: A.Savin/Global Look Press

Компания «РЖД» опровергла информацию об увольнении начальника Рижского вокзала после скандального инцидента с заездом на перрон автомобиля Аллы Пугачёвой. Там уточнили, что эти слухи не имеют ничего общего с реальностью.

Информация об увольнении начальника Рижского вокзала не соответствует действительности, — сообщили в пресс-службе.

О том, что начальник вокзала может лишиться своей должности, сообщил продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин. Он сообщал, что соответствующий приказ уже подписан, напоминает АГН « Москва ».

Скандал вокруг Примадонны российского шоу-бизнеса разгорелся после того, как её автомобиль проехал по перрону вокзала, доставив певицу прямо к вагону поезда. Видео, размещённое в соцсетях, вызвало бурю негодования. Пользователи посчитали, что звёздный статус не даёт Пугачёвой повода нарушать общепринятые правила. В поддержку певицы высказались Любовь Успенская и Владимир Винокур, писал News.ru.