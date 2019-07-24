https://static.news.ru/photo/02b4112a-ae15-11e9-8245-fa163e074e61_1024.jpg Кирилл Терешин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Интернет-фрик «Руки-базуки» Кирилл Терешин 23 июля прошёлся по красной дорожке на премьере фильма «Робот 2.0». Терешин демонстрировал искусственные мускулы, накачанные препаратом «синтон».

При ближайшем рассмотрении оказалось, что «базуки» Терешина покрыты шрамами-растяжками и синяками. Бицепсы, накачанные химией, ведут себя непредсказуемо: то опухнут, то в них появляются вмятины. Этими физиологическими подробностями Кирилл Терешин активно делится со своими подписчиками в Instagram. При этом комментарии он получает в основном резко негативного и оскорбительного содержания. Кирилл обыгрывает эти замечания в видеовыступлениях и ведёт себя соответственно — трясётся всем телом в духе умалишённого.

Кирилл Терешин Сергей Булкин/News.ru

Кирилл «Руки-базуки» ранее сообщал о необходимости операций по спасению своих рук, чтобы сохранить их в рабочем состоянии. В последнее он время всерьёз занялся своим лицом и вкачивает химию теперь в него. Весной он сделал коррекцию скул, немного изменив овал лица. «Руки-базуки» говорит в своих репортажах, что хочет быть похожим на Брэда Питта.

Ранее News.ru писал, что на премьере фильма «Робот 2.0» появился и актёр Никита Джигурда. Знаменитость сопровождала Instagram-блогер Анастасия Ивановская.