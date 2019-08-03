https://static.news.ru/photo/c5b779fc-b5e3-11e9-947c-fa163e074e61_660.jpg Александр Плющенко Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской не перестаёт удивлять публику своими успехами в спорте. Саша тренируется изо дня в день, причём делает это даже на отдыхе. В аккаунте Гном Гномыча в Instagram появилось видео одной из таких тренировок, где юный фигурист делает растяжку под руководством своего звёздного отца.

На кадрах слышны крики ребёнка. Видно, что Саша испытывает боль.

Тяжело в учении, легко в бою, — звучит за кадром голос Рудковской.

У пользователей этот ролик вызвал возмущение. Они посчитали, что родители, тренируя его самым жестоким образом, лишают его детства: «Да нет там никакого детства. Ребёнок не знает обычных детских радостей»; «Сердце кровью обливается»; «Бедолага. Родители решают всё....а лучше б на велике погонял...или мячик погоняли с папой».

Однако нашлись и те, кто поддержал звёздную пару: «Без труда,не вынешь рыбку из пруда.Молодцы,иначе нельзя»; «Умница, золотой мальчик, золотые родители»; «Папа знает,что делает. Сам прошёл большой спортивный путь..Удачи тебе, gnomgnomych».

Ранее News.ru писал, что Плющенко-младшему на днях потребовалась экстренная помощь медиков. Всё дело в том, что Саша неудачно прыгнул на тренировке и разбил себе подбородок.