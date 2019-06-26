Яна Рудковская Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Музыкальный продюсер Яна Рудковская обратилась за помощью к священнику, чтобы тот помог изгнать потусторонние силы из её загородного дома.

На третьем этаже начали происходить странные вещи: ночью в комнате Саши внезапно открывается дверь, которую можно отворить только сильно нажав на ручку, кричит диким смехом игрушка в гардеробной (ее мы так и не обнаружили, у нас и игрушек-то таких нет, со смехом), — написала Рудковская в Instagram.

Внеземное присутствие также ощутили фигурист Александр Плющенко, его сын, няня мальчика и даже домашний питомец. Звёздная пара винит антиквариат в привлечении тёмных сил в их дом. Поэтому они надеются на священника, который с помощью молитв должен будет избавить их от этой неприятной ситуации.

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Доброе утро,а дома то Кузя лучше), но у нас тут начали происходить весьма странные события, а вчера на семейном совете мы обсуждали что же нам делать.!? На 3 этаже начали происходить странные вещи: внезапно резко открываться ночью дверь в комнату Саши, которую можно открыть только сильно нажав на ручку двери, кричать диким смехом игрушка в гардеробной ( которую мы так и не обнаружили, у нас и игрушек то таких нет со смехом ), и игрушка ли это была !? Няня Саши пожаловалась,что чувствует присутствие кого -то постоянно, как-будто кто-то ходит рядом, странные шумы и звуки! Все это может показаться бредом если бы не вчера уже поздно вечером маленькая безобидная собачка Фифа прибежала с 3 этажа ( где спала у Саши в ногах) за няней и дождавшись её и поднявшись в на 3 этаж начала рычать и громко лаять в темноте(я не помню ни одного подобного случая с ней) Кроме виляния хвостиком я думала она ни на что не способна вообще !Вчера всем после этого события стало жутковато,товарищи!Часы постоянно показывают неправильное время! То останавливаются,то снова идут,хотя батарейки меняем постоянно .Саша уже 3 месяца боится подниматься один на 3 этаж и тоже говорит,что слышит звуки странные и чувствует что кто -то присутствует.Вчера этот факт про 3 этаж подтвердили все женщины,которые помогают нам по дому!Просто боялись говорить раньше! Подумали, что решат,что сумасшедшие .Я в жизни в такие вещи не верила,как и Евгений,но сегодня вызывали батюшку осветить дом.Так как стало всем уже не по себе!У нас дома много старинных вещей , в том числе старинных зеркал на 3 этаже ! Возможно с этим ещё связано ! Я понимаю, что 2019 год на дворе,но у меня в жизни такое впервые и я не знаю как с этим бороться и вообще что делать?((( Как -то не хочется обижать этого кого -то , но и жить с этим тоже не хочется дальше ((( #рубрикамоизавтраки , надеюсь не странные )

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

Как писал News.ru, Яна Рудковская пришла на презентацию коллекции ювелирного бренда, надев костюм-пижаму. Наряд сделан из шёлка. Брюкам женщина предпочла шорты.

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