https://static.news.ru/photo/14274bf2-9844-11e9-beae-fa163e074e61_1024.jpg Яна Рудковская Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Музыкальный продюсер Яна Рудковская обратилась за помощью к священнику, чтобы тот помог изгнать потусторонние силы из её загородного дома.

На третьем этаже начали происходить странные вещи: ночью в комнате Саши внезапно открывается дверь, которую можно отворить только сильно нажав на ручку, кричит диким смехом игрушка в гардеробной (ее мы так и не обнаружили, у нас и игрушек-то таких нет, со смехом), — написала Рудковская в Instagram.

Внеземное присутствие также ощутили фигурист Александр Плющенко, его сын, няня мальчика и даже домашний питомец. Звёздная пара винит антиквариат в привлечении тёмных сил в их дом. Поэтому они надеются на священника, который с помощью молитв должен будет избавить их от этой неприятной ситуации.

Как писал News.ru, Яна Рудковская пришла на презентацию коллекции ювелирного бренда, надев костюм-пижаму. Наряд сделан из шёлка. Брюкам женщина предпочла шорты.