Музыкальный продюсер Яна Рудковская обратилась за помощью к священнику, чтобы тот помог изгнать потусторонние силы из её загородного дома.
На третьем этаже начали происходить странные вещи: ночью в комнате Саши внезапно открывается дверь, которую можно отворить только сильно нажав на ручку, кричит диким смехом игрушка в гардеробной (ее мы так и не обнаружили, у нас и игрушек-то таких нет, со смехом), — написала Рудковская в Instagram.
Внеземное присутствие также ощутили фигурист Александр Плющенко, его сын, няня мальчика и даже домашний питомец. Звёздная пара винит антиквариат в привлечении тёмных сил в их дом. Поэтому они надеются на священника, который с помощью молитв должен будет избавить их от этой неприятной ситуации.