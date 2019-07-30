https://static.news.ru/photo/8066d8e8-b31d-11e9-be1d-fa163e074e61_660.jpg Евгений Плющенко и Яна Рудковская Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Яна Рудковская, которая сейчас вместе с мужем Евгением Плющенко отдыхает в путешествии по Средиземному морю, неприятно удивила поклонников. Только недавно звезда шоу-бизнеса призывала людей «спасать горящие леса Сибири», а сама пустилась в вояж.

Плющенко и Рудковская вновь сумели поразить подписчиков роскошью: на этот раз они опубликовали в Instagram фото с яхты размером с авианосец. Многие комментаторы не скрывают зависти к столь шикарному отдыху.

Ранее News.ru сообщал, что интернет-пользователи обвинили продюсера Яну Рудковскую в том, что она с помощью связей помогла своим сыновьям поступить в один из самых престижных вузов России. Ранее Рудковская опубликовала в своём Instagram фото, добавив, что её сыновья от брака с бизнесменом Виктором Батуриным поступили в МГИМО.