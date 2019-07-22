https://static.news.ru/photo/b9bbba48-ace0-11e9-a464-fa163e074e61_1024.jpg Яна Рудковская с сыном Сашей Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала инцидент, во время которого их совместный с олимпийским чемпионом Алексеем Плющенко 6-летний сын Саша был госпитализирован с травмой, полученной от удара об лёд.

Он действительно упал... ему зашивали подбородок в Морозовской больнице. Но, это не повод, чтобы бить такую тревогу! Столько звонков, столько переживаний... очень приятно, что вы переживаете на Сашу, — рассказала Рудковская в Stories на своей странице в Instagram.

Она подчеркнула, что мальчик уже несколько дней назад приступил к тренировкам.

Ранее News.ru писал о том, что сыну олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской на днях потребовалась экстренная помощь медиков. Всё дело в том, что Саша неудачно прыгнул на тренировке и разбил себе подбородок.