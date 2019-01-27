«Ростех» объяснил траты на концерт Аллы Пугачёвой

https://news.ru/storage/news/154cc369295f6237388ddbcbefc6dad9/959578c7-4430-48c0-80dc-4a0a756e3303_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачёва

Госкорпорация «Ростех» готова потратить 40 миллионов рублей на организацию концерта знаменитой певицы Аллы Пугачевой в Кремлевском дворце Москвы исключительно в рекламных целях.

При этом представитель компании пояснил радиостанции «Говорит Москва», что финансирование проходит за счёт чистой прибыли акционерного общества «Вертолеты России». Данные расходы соответствуют федеральному закону «О рекламе».

«Это работа, направленная, прежде всего, на повышение узнаваемости продуктов и брендов за счёт упоминаний в контексте спонсируемых мероприятий», — отметили в корпорации.

Алла Пугачёва отметит свое 70-летие юбилейным концертом «Алла Пугачева. P.S.», который пройдет 17 апреля 2019 года.

Ранее News.ru писал о том, что официальная представительница артистки Елена Чупракова подтвердила получение денег от госкорпорации, отметив, что данная сумма — малая часть стоимости организации выступления.