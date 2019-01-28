Рогов поработал над имиджем известного актёра

Стилист Александр Рогов преобразил героя Георгия Дронова. Все произошло на съёмочной площадке нового сезона сериала «Воронины» (СТС).
По сюжету 500-й, юбилейной серии, стилист Александр Рогов берется за имидж героя Георгия Дронова, который надевал деловые костюмы считанные разы в жизни. Гораздо чаще его персонаж появляется в кадре в домашней одежде. Все меняется, когда Костя (герой Дронова) становится героем авторской программы Александра Рогова. Цель у него одна — доказать, что на преображение героев уходит не 24 заявленных часа, а гораздо больше.
В финале серии зрители увидят Костю в элегантном костюме-тройке с шёлковым галстуком. На всё про всё уйдёт не больше суток.
Александр Рогов рассказал на съемочной площадке, что очень хочет сняться в кино не в роли самого себя, а персонажа, на него не похожего.
Коллега Дронова по проекту Екатерина Волкова заметила, что Рогов покорил всю съемочную группу.
«Саша — скромный артист. Пришёл без опозданий, работал без капризов, переживал, советовался, предлагал идеи. Это было очень трогательно!» — поделилась Волкова.
Юбилейный сезон «Ворониных» стартует на канале с 4 февраля.
Георгий Дронов и Александр Рогов
Георгий Дронов и Александр Рогов