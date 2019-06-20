https://static.news.ru/photo/99d224dc-917a-11e9-bb55-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Приятельница Бари Алибасова Марият Мухина заявила, что продюсер оказался в руках мошенников. Диетолог уверена, что его настраивают против неё, чтобы она не могла помешать окружению знаменитости провоцировать ухудшение состояния.

По словам Мухиной, родственники не соблюдают рекомендации, которые Алибасову дали в НИИ Склифосовского. Ему не дают гормональные и эндорфинные препараты.

Его начали настраивать на то, что я, которая 10 лет его лечила, виновата во всём. Они 19 июня его побили, не пускали на улицу. В итоге он на меня сегодня набросился, что я это делала, — рассказала женщина.

Она отметила, что продюсеру предписан постельный режим, однако родственники водят его по телеканалам «как циркового мишку». Мухина отметила, что в любой момент может произойти обострение язвы, кровоизлияние, сужение пищевода.

В свою очередь, PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин заявил, что именно Мухина виновата в плохом самочувствии продюсера. Об этом, по его словам, говорит и сам Алибасов, передаёт телеканал « 360 ».

Ранее News.ru писал, что Мухина вызвала полицию в дом продюсера. Женщина заявила, что его удерживают в квартире силой.