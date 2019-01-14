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Робби Уильямс «пытает» Джимми Пейджа музыкой Black Sabbath

Робби Уильямс Robbie Williams/youtube.com

Робби Уильямс

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Известный британский певец Робби Уильямс пытается досадить своему соседу, гитаристу группы Led Zeppelin Джимми Пейджу. Музыканты поссорились из-за планов первого расширить подвал своего дома и построить в нём бассейн.

Уильямс пять лет пытался получить разрешение на строительство. Когда все документы были подписаны, против работы высказался Пейдж, который опасается, что его жилищу будет причинён ущерб.

Позднее в администрацию района Кенсингтон и Челси, где расположены дома знаменитостей, поступила жалоба, в которой указано, что Уильямс установил на улице акустические системы и включает музыку каждый раз, когда рядом появляется Пейдж. При этом в плей-листе музыканта собраны треки главных конкурентов Led Zeppelin в 1970-е годы — Black Sabbath, Deep Purple и Pink Floyd.

Кроме того, Уильямс дразнил своего соседа, переодеваясь в бывшего вокалиста Led Zeppelin Роберта Планта: он гулял по саду своего дома в парике и с подушкой под одеждой. Таким образом Робби пародировал располневшего с годами музыканта, привычкой которого было выступать в расстёгнутой рубашке.

Представители Уильямса назвали все обвинения в адрес знаменитости чепухой и фантазией, передаёт BBC.

Ранее News.ru писал, что поклонник популярной певицы Ольги Бузовой, пожелавший остаться неизвестным, подарил ей браслеты ювелирного дома Cartier общей стоимостью в 10 млн рублей. Украшениями теледива похвасталась в своём Instagram.


#BlackSabbath #роббиуильямс #джиммипейдж
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