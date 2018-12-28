Певица Рита Дакота пострадала в ДТП из-за таксиста

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Рита Дакота

Российская певица и выпускница «Фабрики звёзд» Рита Дакота попала в автомобильную аварию из-за невнимательности водителя такси, с которым она ехала.

«Слава богу, вписались слегка, только руку немного ушибла, но факт! Ужас, как водят», — написала певица гневный комментарий в Innstagram телеведущей Ксении Бородиной, которая пожаловалась на многочисленные нарушения правил дорожного движения таксистами.

Бородина призвала водителей такси не рисковать жизнями своих пассажиров.

Ранее News.ru писал о том, что российская певица Анастасия Кудряшкина, выступающая под псевдонимом Настя Кудри, лишилась двух пальцев на правой руке после крупной аварии, в которую она попала на отдыхе в Ницце. Несмотря на полученное увечье, артистка не теряет оптимизма.