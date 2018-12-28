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Певица Рита Дакота пострадала в ДТП из-за таксиста

Рита Дакота Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Рита Дакота

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Российская певица и выпускница «Фабрики звёзд» Рита Дакота попала в автомобильную аварию из-за невнимательности водителя такси, с которым она ехала.

«Слава богу, вписались слегка, только руку немного ушибла, но факт! Ужас, как водят», — написала певица гневный комментарий в Innstagram телеведущей Ксении Бородиной, которая пожаловалась на многочисленные нарушения правил дорожного движения таксистами.

Бородина призвала водителей такси не рисковать жизнями своих пассажиров.

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Последнее время, такое количество жалоб на таксистов, просто ужас((( На Русаковской набережной в Москве водитель такси на большой скорости пробил ограждение и вылетел в реку Яуза. Мужчину спасли сотрудники МЧС. И он был пьян((( ну вот как так?! А сколько историй, да и сама я вижу, как они просто не вылезают из телефона, едут смотрят фильмы, клипы. люди им свою жизнь доверяют, что за отношение?! Пассажиры с детками едут, а они в невменяемом состоянии(( кто-то даже писал, что их вёз таксист в наркотическом состоянии((( конечно не все таксисты такие, есть огромное количество порядочных и хороших людей , но просто я призываю компании следить за своими сотрудниками. Одно как они подрезают , сколько аварий из -за них на дорогах, хотя им выделили отдельную полосу(( не все такие такси, но ощущение чем дешевле , тем хуже конечно, только это от цены совсем не должно зависеть на мой взгляд((( согласны?

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)

Ранее News.ru писал о том, что российская певица Анастасия Кудряшкина, выступающая под псевдонимом Настя Кудри, лишилась двух пальцев на правой руке после крупной аварии, в которую она попала на отдыхе в Ницце. Несмотря на полученное увечье, артистка не теряет оптимизма.


#ДТП #ПЕВИЦА #шоубизнес
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