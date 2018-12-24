Ресторатор Новиков показал красавицу жену в постели

https://news.ru/storage/news/d720e1327f36989f37124cab1beede03/a5010bf6-24ea-40b0-b138-a0be5393b2ac_850.jpg Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Виктор и Надежда Новиковы

Российский предприниматель в ресторанном бизнесе Аркадий Новиков развлёк подписчиков в Instagram фотографиями, на которых они с супругой лежат в постели. До этого Новиков выложил фотографию с собакой, пообещав, что в полночь домашнее животное превратится в человека.

«В полночь она обещала сбросить шкурку и превратиться в красавицу…» — подписал Новиков фото и почти сразу же выложил фото уже с супругой.

«А вы не верили…» — написал он под фото.

Пользователи оценили чувство юмора пары и внешность жены Новикова: женщина оказалась миловидной брюнеткой. На фото в постели она была полностью одета.

Новиков в разное время работал шеф-поваром в Hard Rock Cafe, открытом Стасом Наминым на Арбате, а также создал более 30 ресторанных проектов, таких как «Маленькая Япония», Prime Star, «Суши Вёсла», Vogue café, «Галерея» и другие. В 2005 году Новиков стал ведущим реалити-шоу «Кандидат» на ТНТ, а с 2013 года работал в кулинарной передаче «МастерШеф» на СТС.