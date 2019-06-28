Российский рэп-исполнитель Дмитрий Кузнецов, выступающий под псевдонимом Хаски, не смог провести концерт в рамках музыкального фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге. В разгар исполнения одной из композиций музыканту отключили микрофон.
Как
Толпа не прислушивалась к требованиям охраны, прорывала ограждение, жгла фаеры, и мы посчитали, что будет небезопасно продолжать проведение концерта, — рассказала она.
Шегал также пояснила, что микрофон был выключен, так как публика не реагировала на призывы прекратить нарушать порядок.
Ранее News.ru писал о том, что Московский городской суд признал законной блокировку клипа российского рэп-исполнителя Дмитрия Кузнецова (Хаски). Композиция называется «Иуда».