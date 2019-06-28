https://static.news.ru/photo/3c213a24-99e7-11e9-972b-fa163e074e61_1024.jpg Рэпер Хаски Фото: vk.com/husky_redsummer

Российский рэп-исполнитель Дмитрий Кузнецов, выступающий под псевдонимом Хаски, не смог провести концерт в рамках музыкального фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге. В разгар исполнения одной из композиций музыканту отключили микрофон.

Как пояснила РИА Новости пресс-атташе мероприятия Людмила Шегал, выступление пришлось остановить из-за давки.

Толпа не прислушивалась к требованиям охраны, прорывала ограждение, жгла фаеры, и мы посчитали, что будет небезопасно продолжать проведение концерта, — рассказала она.

Шегал также пояснила, что микрофон был выключен, так как публика не реагировала на призывы прекратить нарушать порядок.

Ранее News.ru писал о том, что Московский городской суд признал законной блокировку клипа российского рэп-исполнителя Дмитрия Кузнецова (Хаски). Композиция называется «Иуда».