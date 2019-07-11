https://static.news.ru/photo/305d9472-a3f0-11e9-8b9f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: l_one_mars/instagram

Рэпер Леван Горозия, более известный под псевдонимом L'One, рассказал, что стоимость выхода из Black Star составляла 170 миллионов рублей примерно два года назад.

Решение уйти назрело давно. Но в этом году истёк срок контракта, и я решил не продлевать, — заявил музыкант в интервью « Медузе ».

Горозия подчеркнул, что через суд хочет отстоять права на композиции, которые он сам же написал ранее. Однако владелец лейбла рэпер Тимати (Тимур Юнусов) против этого.

Как писал News.ru, российский певец Егор Крид (Булаткин) рассказал, что покинул лейбл Тимати Black Star, потому что захотел самостоятельно себя продюсировать.