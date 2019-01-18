USD  66.4438 EUR  75.633
GOLD1,286 $   Brent61.70 $ Bitcoin3,641.26 $
МОСКВА1°C14:26
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. шоу-бизнес

Рэпер Хаски подал жалобу в ЕСПЧ на незаконный арест

Хаски Хаски/vk.com эксклюзивы

Хаски

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Рэпер Хаски направил в ЕСПЧ жалобу в связи с «незаконным лишением его свободы до суда, незаконно назначенным административным арестом, нарушением права на справедливое судебное разбирательство и нарушением права свободно выражать своё мнение». Соответствующая жалоба была направлена в Страсбург почтой, рассказал News.ru адвокат исполнителя и его представитель в Европейском суде Алексей Аванесян.

«Мы просим признать право Дмитрия Кузнецова (рэпера Хаски) нарушенным. О компенсации в жалобе речь не идёт. Только если жалоба будет коммуницирована, тогда вопрос о компенсации можно ставить», — сообщил собеседник.

В жалобе указано, что заявитель является популярным рэп-исполнителем, чьи песни можно расценить как «противоречащие политике России в области популярной культуры и молодежи».

«В этой связи, нельзя считать суд независимым и беспристрастным, поскольку явно прослеживается его ангажированность, негативное отношение к творчеству певца, стремление к ограничению свободы выражения мнения, проявление дискриминации в отношении музыканта, и, фактически — цензурирование творчества, которое недопустимо», — пишут Хаски и его представитель.

В прошлом году по всей стране были отменены концерты рэпера, организаторов предупреждали об ответственности за матерщину, оскорбления и пропаганду, которые якобы содержатся в его песнях. А в Краснодаре на выступление пришли полицейские и отвезли рэпера в участок. Там на него завели несколько административных дел. Позднее певец был арестован.

Ранее прокуратура заинтересовалась песней «Поэма о Родине», обнаружив в данной композиции «призывы к каннибализму, оскорбление чувств верующих, пропаганду нацизма и полового разврата». Между тем, как писал News.ru, за Хаски вступились Лев Лещенко и другие музыканты.


#РЭПЕР #ЕСПЧ #хаски #жалобы
самое читаемое
происшествия
Фекалии всплыли в Крещенской проруби в Москве
в мире
Газета: ИГ взяло на себя трагедию в Магнитогорске

читайте также
общество 22:34, 5 января 2019
Милонов зачитал свой рэп под бит Хаски
общество 15:23, 26 декабря 2018
Суд Краснодара отказался реабилитировать рэпера Хаски
общество 11:08, 12 декабря 2018
Об аресте Хаски знает треть россиян
шоу-бизнес 16:14, 29 ноября 2018
Хаски массово отменяет концерты
Лента новостей
экономика 14:23
Group-IB заявила о кибератаке на банки РФ
оружие 14:22
Войска РФ получат арктический вариант «Панциря»
в мире 14:09
Выход США из ДРСМД ударит по глобальной безопасности
в мире 13:59
Украина продолжает «сжигать мосты» с Россией
в мире 13:59
Жена сожгла мужа из-за пароля от телефона
Другие новости
шоу-бизнес 13:21
Кирстен Данст отказалась худеть за 10 млн долларов
шоу-бизнес 12:49
Избранница Петросяна ответила на травлю в соцсетях
Татьяна Брухунова и Евгений Петросян проводят отпуск в Испании
шоу-бизнес 11:05
Травмированная Арбенина вышла на связь из больницы
Певицу экстренно госпитализировали
шоу-бизнес 20:22
Нагиев приспустил штаны и разозлил фанатов
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top