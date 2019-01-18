Рэпер Хаски подал жалобу в ЕСПЧ на незаконный арест

https://news.ru/storage/news/5e23c41d2e5c8772d993170db4d748b7/83b1585d-d0ad-4875-9623-68926ba26f07_850.jpg Хаски/vk.com эксклюзивы

Хаски

Рэпер Хаски направил в ЕСПЧ жалобу в связи с «незаконным лишением его свободы до суда, незаконно назначенным административным арестом, нарушением права на справедливое судебное разбирательство и нарушением права свободно выражать своё мнение». Соответствующая жалоба была направлена в Страсбург почтой, рассказал News.ru адвокат исполнителя и его представитель в Европейском суде Алексей Аванесян.

«Мы просим признать право Дмитрия Кузнецова (рэпера Хаски) нарушенным. О компенсации в жалобе речь не идёт. Только если жалоба будет коммуницирована, тогда вопрос о компенсации можно ставить», — сообщил собеседник.

В жалобе указано, что заявитель является популярным рэп-исполнителем, чьи песни можно расценить как «противоречащие политике России в области популярной культуры и молодежи».

«В этой связи, нельзя считать суд независимым и беспристрастным, поскольку явно прослеживается его ангажированность, негативное отношение к творчеству певца, стремление к ограничению свободы выражения мнения, проявление дискриминации в отношении музыканта, и, фактически — цензурирование творчества, которое недопустимо», — пишут Хаски и его представитель.

В прошлом году по всей стране были отменены концерты рэпера, организаторов предупреждали об ответственности за матерщину, оскорбления и пропаганду, которые якобы содержатся в его песнях. А в Краснодаре на выступление пришли полицейские и отвезли рэпера в участок. Там на него завели несколько административных дел. Позднее певец был арестован.

Ранее прокуратура заинтересовалась песней «Поэма о Родине», обнаружив в данной композиции «призывы к каннибализму, оскорбление чувств верующих, пропаганду нацизма и полового разврата». Между тем, как писал News.ru, за Хаски вступились Лев Лещенко и другие музыканты.