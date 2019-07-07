Регина Тодоренко Фото: instagram.com/reginatodorenko

Бывшая ведущая «Орла и решки» Региона Тодоренко рассказала о своём необычном состоянии, которое её охватило накануне свадьбы в Италии. По словам девушки, его можно расценить как самый настоящий психоз.

Буквально за пару часов до церемонии начинается психоз и полнейшее расщепление личности: всё валится из рук, хочется плакать и смеяться одновременно, хочется пить и выпивать, в какой-то момент всё раздражает, и вот ты закрываешься в уборной одна, смотришь на себя в зеркало и думаешь: «Ё моё, я — невеста». И холодный пот проступает на лбу, — написала она в своём Instagram.

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#свадьбаТТ #невеста На этом видео запечатлены все стадии дебилизма , которые испытывает женщина, будучи невестой, готовясь к торжеству! Буквально за пару часов до церемонии начинается психоз и полнейшее расщепление личности (привет, Билли Миллиган ): все валится из рук, хочется плакать и смеяться одновременно, хочется пить и выпивать , в какой-то момент все раздражает, и вот ты закрываешься в уборной одна, смотришь на себя в зеркало и думаешь: «Емаё, я - невеста » И холодный пот проступает на лбу) Непонятно только , от чего такая реакция ?) #регинатодоренко Яна @yanabuzychkina - это мой лучший мейкапер) Фотосессия для журнала @wedding_magazine_russia

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

Торжество прошло на вилле в Сорренто. На свадьбу приехали близкие и друзья пары, всего около 50 человек. Влад Топалов и Регина Тодоренко расписались еще в 2018-м году. Семь месяцев назад супруги впервые стали родителями — у них родился сын Михаил.

Ранее Тодоренко призналась, что мечтает о втором ребёнке. Ведущая хочет родить девочку, писал News.ru.

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