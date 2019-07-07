https://static.news.ru/photo/83e482ee-a095-11e9-9f95-fa163e074e61_1024.jpg Регина Тодоренко Фото: instagram.com/reginatodorenko

Бывшая ведущая «Орла и решки» Региона Тодоренко рассказала о своём необычном состоянии, которое её охватило накануне свадьбы в Италии. По словам девушки, его можно расценить как самый настоящий психоз.

Буквально за пару часов до церемонии начинается психоз и полнейшее расщепление личности: всё валится из рук, хочется плакать и смеяться одновременно, хочется пить и выпивать, в какой-то момент всё раздражает, и вот ты закрываешься в уборной одна, смотришь на себя в зеркало и думаешь: «Ё моё, я — невеста». И холодный пот проступает на лбу, — написала она в своём Instagram .

Торжество прошло на вилле в Сорренто. На свадьбу приехали близкие и друзья пары, всего около 50 человек. Влад Топалов и Регина Тодоренко расписались еще в 2018-м году. Семь месяцев назад супруги впервые стали родителями — у них родился сын Михаил.

Ранее Тодоренко призналась, что мечтает о втором ребёнке. Ведущая хочет родить девочку, писал News.ru.