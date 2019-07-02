https://static.news.ru/photo/1c5c2caa-9cab-11e9-8fdf-fa163e074e61_1024.jpg Андрей Разин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Начальник Рижского вокзала может лишиться своей должности после инцидента с машиной Пугачёвой. Такое мнение высказал продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин. По его словам, соответствующий приказ уже подписан.

Решается вопрос об увольнении начальника Рижского вокзала. Говорят, приказ уже в РЖД подписан. Надеюсь, в конечном пункте, по прибытии, до такого не додумаются, — написал он на своей странице в Instagram .

Скандал вокруг Пугачёвой разгорелся после того, как в соцсетях появилось видео, на котором Примадонна подъехала к поезду на шикарной иномарке. Эти кадры вызвали бурю негодования пользователей. Они напомнили, что подобное запрещено и «звёздный статус» не должен давать право нарушать общепринятые правила.

На ситуацию также отреагировали в РЖД. По словам представителя перевозчика, машина не могла помешать пассажирам, так как перрон не предназначен для гражданского использования, однако пообещали провести проверку, писал News.ru.