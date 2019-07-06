Скандальная история с заездом автомобиля Аллы Пугачёвой на перрон Рижского вокзала продолжает обрастать новыми подробностями. Стало известно, что Примадонна тайно позвонила в руководство РЖД, чтобы уладить этот инцидент. Об этом рассказал продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин.
По моим сведениям, избежать увольнения начальник Рижского вокзала смог только благодаря звонку Аллы Борисовны и. о. директора Железнодорожных вокзалов РЖД Кравцову Константину Константиновичу, — написал он на своей странице в
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Руководство ОАО «Российские железные дороги» рассмотрело ситуацию на Рижском вокзале Москвы, где по платформе проехал кортеж Аллы Пугачёвой. Дирекции железнодорожных вокзалов РЖД, с начальством и персоналом вокзала проведена разъяснительная работа. Ранее сообщалось, что народную артистку России и её мужа, телеведущего Максима Галкина, подвезли по перрону Рижского вокзала к вагону поезда дальнего следования Москва - Рига на иномарке премиум-класса, за которой следовали машины сопровождения. Событие засняли поклонники и очевидцы, и опубликовали материалы в соцсетях. Впоследствии в РЖД пояснили, что автомобиль певицы ехал по технической платформе и не мог помешать другим пассажирам, но подъезжать к поездам имеет право только спецтехника, поэтому в ведомстве пообещали провести проверку действий работников вокзала. «Состоялся разбор инцидента. С руководством и коллективом вокзала проведена разъяснительная работа», - сообщили в Дирекции вокзалов во вторник. 2 июля я сообщил о том, что готов приказ об увольнении начальника Рижского вокзала. По моим сведениям, избежать увольнения начальник Рижского вокзала смог только, благодаря звонку Аллы Борисовны и.о. директора Железнодорожных вокзалов РЖД Кравцову Константину Константиновичу. Лично я считаю, что Пугачева поступила, по-человечески, правильно.
Он добавил, что с его точки зрения, Алла Борисовна поступила по-человечески.
Ранее Разин заявлял, что начальник Рижского вокзала может лишиться своей должности после инцидента с машиной Пугачёвой. По его словам, соответствующий приказ уже подписан, cообщал News.ru.