https://static.news.ru/photo/5181d9c0-9fd0-11e9-a460-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Alexei Moschenkov/Global Look Press

Скандальная история с заездом автомобиля Аллы Пугачёвой на перрон Рижского вокзала продолжает обрастать новыми подробностями. Стало известно, что Примадонна тайно позвонила в руководство РЖД, чтобы уладить этот инцидент. Об этом рассказал продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин.

По моим сведениям, избежать увольнения начальник Рижского вокзала смог только благодаря звонку Аллы Борисовны и. о. директора Железнодорожных вокзалов РЖД Кравцову Константину Константиновичу, — написал он на своей странице в Instagram .

Он добавил, что с его точки зрения, Алла Борисовна поступила по-человечески.

Ранее Разин заявлял, что начальник Рижского вокзала может лишиться своей должности после инцидента с машиной Пугачёвой. По его словам, соответствующий приказ уже подписан, cообщал News.ru.