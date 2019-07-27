https://static.news.ru/photo/58e00934-b0a2-11e9-9aac-fa163e074e61_1024.jpg Андрей Разин Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин призвал крымчан не пускать на полуостров певца Сергея Шнурова из-за его негативных высказываний о Крымском мосте.

Ранее лидер группы «Ленинград» заявил, что ему не нужен «этот ваш Крымский мост», а также Сирия.

Слова музыканта оскорбили продюсера, потому что он является заслуженным артистом Республики Крым.

После таких слов Сергея Шнурова я не оставлю его в покое и буду с ним судиться до конца, — написал Разин в Instagram.

Продюсер отметил, что участники группы «Ленинград» получают огромные деньги от россиян и не платят никаких налогов. По его словам, Шнуров за один рекламный пост в Instagram получает 4 миллиона рублей.

Как писал News.ru, Шнуров в стихотворной форме раскритиковал фигуру телеведущей Ксении Собчак, при этом посочувствовав её новому возлюбленному.