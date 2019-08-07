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Во время работы над новой картиной «Однажды в Голливуде» актёр Леонардо Ди Каприо был напуган необходимостью использовать огнемёт во время одной из сцен.

Постановщику каскадёрских трюков пришлось успокоить звезду и показать на себе, как работает съёмочный реквизит, пишет издание HuffPost. Координатор трюков Роберт Алонзо рассказал, что согласно сценарию, артист должен был взять в...