«Рабыня Изаура» впервые приехала в Россию

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Луселия Сантус

Популярная бразильская актриса Луселия Сантус, известная российскому зрителю по сериалу «Рабыня Изаура», приехала в Россию. Это её первый за 30 лет визит в РФ после выхода фильма.

Звезда сериала посетила РФ в рамках сотрудничества стран БРИКС. На пресс-конференции она заявила о планах снять документальный фильм о России. Тем более опыт у неё есть. Несколько лет назад актриса сняла пятисерийную картину о Китае, информирует телеканал «360».

«В Китае я была 25 раз, в России только один. Идея о фильме мне пришла только сейчас, но я с удовольствием сниму документальный фильм», — рассказала главная героиня сериала «Рабыня Изаура».

Луселия Сантус уже успела попробовать русскую кухню: грибной суп и вареники. Также она оценила украшенные к Новому году столичные улицы.

«Я поражена, как красиво украшен ваш город. Снега так много, огоньки — всё сверкает. У нас в Бразилии сейчас 50 градусов, Дед Мороз до нас точно не доедет», — поделилась актриса.

На вопрос, какой сувенир Луселия Сантус заберёт из России, она ответила: «Водку и матрёшку».

Ранее News.ru писал о том, как менялись актёры из «Рабыни Изауры». Сериал появился на советских экранах более 30 лет назад, 16 октября 1988 года.