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Путин поздравил артиста Николаева с юбилеем

Владимир Путин и Юрий Николаев kremlin.ru

Владимир Путин и Юрий Николаев

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Президент России поздравил народного артиста России Юрия Николаева с юбилеем. Сегодня телеведущему исполняется 70 лет.

Глава государства назвал Николаева профессионалом, который заботится о молодых, начинающих артистах и музыкантах. Президент отметил вклад артиста в развитие современного искусства.

«Поистине неисчерпаемая энергия и уважительное, доброжелательное отношение к зрителям на протяжении многих лет помогают Вам оставаться популярным, востребованным телеведущим, воплощать в жизнь интересные и разноплановые творческие проекты», — говорится в поздравлении Путина, текст которого размещён на сайте Кремля.

Путин также пожелал телеведущему вдохновения и благополучия.

Ранее президент России поздравил своего коллегу Нурсултана Назарбаева с Днём независимости Казахстана, писал News.ru.


#путин #юбилей #артист
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