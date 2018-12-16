Путин поздравил артиста Николаева с юбилеем

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Владимир Путин и Юрий Николаев

Президент России поздравил народного артиста России Юрия Николаева с юбилеем. Сегодня телеведущему исполняется 70 лет.

Глава государства назвал Николаева профессионалом, который заботится о молодых, начинающих артистах и музыкантах. Президент отметил вклад артиста в развитие современного искусства.

«Поистине неисчерпаемая энергия и уважительное, доброжелательное отношение к зрителям на протяжении многих лет помогают Вам оставаться популярным, востребованным телеведущим, воплощать в жизнь интересные и разноплановые творческие проекты», — говорится в поздравлении Путина, текст которого размещён на сайте Кремля.

Путин также пожелал телеведущему вдохновения и благополучия.

Ранее президент России поздравил своего коллегу Нурсултана Назарбаева с Днём независимости Казахстана, писал News.ru.