Путин поздравил артиста Николаева с юбилеем

Президент России поздравил народного артиста России Юрия Николаева с юбилеем. Сегодня телеведущему исполняется 70 лет.
Глава государства назвал Николаева профессионалом, который заботится о молодых, начинающих артистах и музыкантах. Президент отметил вклад артиста в развитие современного искусства.
«Поистине неисчерпаемая энергия и уважительное, доброжелательное отношение к зрителям на протяжении многих лет помогают Вам оставаться популярным, востребованным телеведущим, воплощать в жизнь интересные и разноплановые творческие проекты», — говорится в поздравлении Путина, текст которого размещён на сайте Кремля.
Путин также пожелал телеведущему вдохновения и благополучия.
Ранее президент России поздравил своего коллегу Нурсултана Назарбаева с Днём независимости Казахстана, писал News.ru.