https://static.news.ru/photo/b9b75be0-b0cf-11e9-98d9-fa163e074e61_1024.jpg Максим Галкин и Алла Пугачёва Фото: instagram.com/maxgalkinru

Юморист Максим Галкин повеселил своих поклонников шуточным видеороликом, на котором его 70-летняя супруга — певица Алла Пугачёва — вместе с латвийской артисткой Лаймой Вайкуле решают, на какую дискотеку им отправиться, чтобы встретить мужчин постарше.

На видео, опубликованном в Instagram, «дамы с дюн», как назвал их Галкин, рассуждают о том, что после фестиваля «Рандеву» в Юрмале они чувствуют себя бодро и даже «ноги не отваливаются», поэтому решают пойти на танцы. При этом Пугачёва манерным голосом заявила, что везде сплошные юнцы, не старше 55 лет, а ей хотелось бы потанцевать с ухажёром повзрослее.

Я вам дам постарше! — возмущённо произнёс Галкин за кадром, после чего все герои видеоролика засмеялись.

За несколько часов видео набрало 1,9 млн просмотров и более 6,5 тыс. комментариев. Пользователи Сети с восторгом оценили чувство юмора Пугачёвой и Вайкуле, а также признались, что с удовольствием потанцевали бы в компании таких весёлых женщин.

Максим, можно смело выпускать на большой экран таких чудо-юмористок, они такие клёвые, я насмотреться не могу, и улыбка не сходит с моего лица! — написала одна из подписчиц Галкина.

Кроме того, поклонники Примадонны отметили её прекрасный, свежий вид, а также пришли к выводу, что она с каждым годом молодеет, а не становится старше.

Ранее News.ru писал о том, что юморист Максим Галкин, отдыхающий вместе с супругой — певицей Аллой Пугачёвой — и с их пятилетними детьми в латвийской Юрмале, похвастался перед поклонниками семейной идиллией. На своей странице в Instagram артист разместил совместное с Примадонной отечественного шоу-бизнеса фото, которое вызвало бурную реакцию среди подписчиков.