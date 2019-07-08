Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Оперная певица Анна Нетребко опубликовала фотографию в коротких шортах и майке на фоне грозы. Помимо стихии на морском берегу, подписчики в комментариях обсудили и особенности её фигуры.

И была гроза, — подписала Нетребко фото в Instagram. Как пишет NationNews, оперная дива уже много лет живёт в Австрии, не обращает внимания на злопыхателей и принимает себя такой, какая...