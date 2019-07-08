Певица Алла Пугачёва сообщила, что подарила одну из своих песен группе «Ленинград», так как сама не решилась её исполнить. Хит должен выйти в декабре этого года, слова к песне написала поэтесса Сола Монова.
Да я её подарила Шнурову. Ждите. Как-то не осмелилась я и Серёжке отдала. У них это получится гениально, — сказала Пугачёва в прямом эфире в Instagram, отвечая на вопрос Лаймы Вайкуле о «смешной песне про мужиков».
Как писал News.ru, ситуация с лимузином, на котором певица Алла Пугачёва проехала по перрону Рижского вокзала, была разобрана с сотрудниками транспортного хаба. Скандал с участием главной персоны российского шоу-бизнеса разгорелся после того, как в соцсетях появилось видео, на котором Примадонна подъехала к поезду на шикарной иномарке.