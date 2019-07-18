https://static.news.ru/photo/676557d4-a95e-11e9-a033-fa163e074e61_1024.jpg Алла Пугачёва Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российская певица Алла Пугачёва стала обладательницей элитной недвижимости в Латвии. Примадонна приобрела домик в самом центре Юрмалы.

Пугачёва приезжает на побережье Балтийского моря ежегодно. В этом году она вместе с семьёй остановилась в Булдури, где арендовала роскошную виллу. Буквально на днях певица обзавелась собственным жильём. По предварительным оценкам, дом площадью более 100 квадратных метров на проспекте Дзинтари обошёлся Примадонне более чем в €400 тысяч.

Таким образом, Пугачёва автоматически получила вид на жительство в Латвии. Для того чтобы свободно передвигаться по стране, достаточно приобрести недвижимость за €250 тысяч, отмечает argumenti.ru .

Ранее звезда оказалась в центре скандала после того, как её автомобиль заметили на перроне Рижского вокзала. Видео, появившееся в Интернете, вызвало бурю негодования пользователей. Они напомнили, что подобное запрещено и «звёздный статус» не должен давать право нарушать общепринятые правила, писал News.ru.