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Пугачёва пришла к Киркорову без Галкина

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

шоу-бизнес [ версия для печати ]
Примадонна выбрала будничный образ

Алла Пугачёва стала гостьей шоу Филиппа Киркорова «Я+R. Второе Я». Артистка вызвала ажиотаж своим появлением.

Визит Аллы Пугачёвой на публичные мероприятия всегда сопровождается интересом прессы. Операторы и корреспонденты буквально бегут за артисткой, которая не удостаивает их ответами. Предновогодний концерт Филиппа Киркорова не стал исключением. Пугачёва появилась в «Олимпийском» без супруга Максима Галкина и не стала общаться с журналистами.

Пользователи обратили внимание, что экс-супруга Киркорова выглядела довольно буднично, будто и не собиралась на вечернее мероприятие. Пугачёва появилась на публике в джинсах, водолазке и кепке.

Филипп Киркоров со сцены поблагодарил Аллу Борисовну за то, что она разглядела в нём когда-то талант, которым он теперь так щедро делится с поклонниками. Для него Пугачева не столько бывшая жена, сколько главный в жизни учитель.

Другими гостями шоу, которое влетело королю эстрады в копеечку, стали Ани Лорак, Сергей Лазарев, Олеся Судзиловская, Нелли Кобзон и многие другие. Дети Киркорова Алла-Виктория и Мартин смотрели на отца из зала, а после поднялись на сцену.

Выступление Киркорова в «Олимпийском» стало последним — концертный зал закрывается на масштабную реконструкцию.


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