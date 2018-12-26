Пугачёва пришла к Киркорову без Галкина

https://news.ru/storage/news/acdb283b40fa9b7be8ba06a7db0e5c56/b3fa5afd-3648-4143-922f-007966c406d0_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Примадонна выбрала будничный образ

Алла Пугачёва стала гостьей шоу Филиппа Киркорова «Я+R. Второе Я». Артистка вызвала ажиотаж своим появлением.

Визит Аллы Пугачёвой на публичные мероприятия всегда сопровождается интересом прессы. Операторы и корреспонденты буквально бегут за артисткой, которая не удостаивает их ответами. Предновогодний концерт Филиппа Киркорова не стал исключением. Пугачёва появилась в «Олимпийском» без супруга Максима Галкина и не стала общаться с журналистами.

Пользователи обратили внимание, что экс-супруга Киркорова выглядела довольно буднично, будто и не собиралась на вечернее мероприятие. Пугачёва появилась на публике в джинсах, водолазке и кепке.

Филипп Киркоров со сцены поблагодарил Аллу Борисовну за то, что она разглядела в нём когда-то талант, которым он теперь так щедро делится с поклонниками. Для него Пугачева не столько бывшая жена, сколько главный в жизни учитель.

Другими гостями шоу, которое влетело королю эстрады в копеечку, стали Ани Лорак, Сергей Лазарев, Олеся Судзиловская, Нелли Кобзон и многие другие. Дети Киркорова Алла-Виктория и Мартин смотрели на отца из зала, а после поднялись на сцену.

Выступление Киркорова в «Олимпийском» стало последним — концертный зал закрывается на масштабную реконструкцию.