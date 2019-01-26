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Пугачёва получила десятки миллионов от госкорпорации

Алла Пугачёва Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачёва

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Письмо от гендиректора акционерного общества «Вертолеты России» Андрея Богинского в адрес управляющего директора ПАО «Росвертол» Петра Мотренко попало в Сеть. В нём государственная корпорация «Ростех» предложила оказать спонсорскую поддержку для организации концерта певицы Аллы Пугачевой. «Росвертол» просят предоставить 40 млн рублей.

«Да, они являются нашими спонсорами. На этот один концерт. Это их письмо. Не наше. Спасибо им большое, хоть немножко помогли», — заявила радиостанции «Говорит Москва» представительница певицы Елена Чупракова.

Официальная представительница артистки отметила, что данная сумма — малая часть стоимости организации выступления.

Алла Пугачёва отметит свое 70-летие юбилейным концертом, который пройдет в Кремлёвском дворце 17 апреля 2019 года.

Как писал News.ru, известная певица Алла Пугачёва едва не погибла из-за желания казаться моложе, чем она есть на самом деле. Случай произошёл в одной из клиник Швейцарии, где Примадонне занесли инфекцию. Об этом рассказала её подруга Мила Андреева. Она добавила, что все старания артистки были ради композитора Сергея Челобанова, а сама история произошла более 30 лет назад. Впрочем, бывший возлюбленный Пугачёвой подсел на наркотики, и отношения в музыкальной паре так и не сложились.


#КОНЦЕРТ #ПЕВИЦА #аллапугачева #госкорпорация #шоубизнес
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