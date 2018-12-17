Заявление Пугачёвой произвело фурор

https://news.ru/storage/news/9020413b3a5a1fda366dc365e708cd18/b58b5dfd-95c3-452b-b735-ba85d179a155_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачёва

Народная артистка даст большой сольный концерт 17 апреля 2019 года. Певица возвращается к зрителям по случаю грядущего 70-летнего юбилея.

Алла Пугачёва поделилась с поклонниками новостью, которая, судя по реакции поклонников, произвела настоящий фурор. Впервые за долгое время Примадонна даст сольный концерт на сцене Кремлёвского дворца. Афиша уже готова: поклонники увидели на ней не только Аллу Борисовну, но и продюсера Светланы Лободы. Именно Нателла Крапивина станет режиссёром будущего шоу, уверены зрители.

Десять лет назад Пугачёва объявляла о завершении карьеры. По словам артистки, «голос уже не тот» и как можно больше времени хочется уделять семье: супругу Максиму Галкину и подрастающим детям Лизе и Гарри. Артистка не скрывает, что есть проблемы со здоровьем, но она старается жить дальше ради детей. Увидеть Пугачёву на сцене можно редко, как правило, на праздниках друзей или съёмках концертов, посвящённых дорогим ей людям.

В мае услышать выступление народной артистки могли участники Петербургского международного юридического форума. Общаясь с юристами, одна из самых узнаваемых певиц страны заметила, что даст сольный концерт в апреле будущего года — 15 апреля ей исполнится 70 лет.

«Вряд ли вам новая программа нужна, но я попробую на 70 лет что-то спеть. А что, бабушку никто уже не обидит — будут все сидеть и хлопать!» — иронично заметила певица.