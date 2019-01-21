Пугачёва назвала Лободу певицей номер один

Алла Пугачёва стала гостьей сольного концерта Светланы Лободы. После Примадонна дала оценку увиденному.
Светлана Лобода вернулась на сцену после операции на почке. Певица дала три сольных концерта в «Крокус Сити Холле». Зрители остались под впечатлением от увиденного: мультимедийные декорации, технология дополненной реальности, практически трюковые сцены под потолком зала сделали своё дело. Приглашённые звёздные гости также рассыпаются в комплиментах.
Алла Пугачёва пожаловала на один из трёх концертов вместе с семьёй: в компании Максима Галкина и детей Лизы и Гарри. Уже после певица поделилась впечатлениями с продюсером шоу Нателлой Крапивиной. «Намбер уан!» — лаконично заметила народная артистка.
Счастливая Крапивина поделилась оценкой с пользователями.
«Алла Борисовна, человек, при встрече с которым, у меня каждый раз случается остановка сердца (потому что моя любовь и уважение безмерны) после концерта произнесла одну фразу: НАМБЕР УАН!
наверное я все-таки не зря живу», — написала Крапивина.