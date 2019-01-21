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Пугачёва назвала Лободу певицей номер один

Светлана Лобода Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Светлана Лобода

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Алла Пугачёва стала гостьей сольного концерта Светланы Лободы. После Примадонна дала оценку увиденному.

Светлана Лобода вернулась на сцену после операции на почке. Певица дала три сольных концерта в «Крокус Сити Холле». Зрители остались под впечатлением от увиденного: мультимедийные декорации, технология дополненной реальности, практически трюковые сцены под потолком зала сделали своё дело. Приглашённые звёздные гости также рассыпаются в комплиментах.

Алла Пугачёва пожаловала на один из трёх концертов вместе с семьёй: в компании Максима Галкина и детей Лизы и Гарри. Уже после певица поделилась впечатлениями с продюсером шоу Нателлой Крапивиной. «Намбер уан!» — лаконично заметила народная артистка.

Счастливая Крапивина поделилась оценкой с пользователями.

«Алла Борисовна, человек, при встрече с которым, у меня каждый раз случается остановка сердца (потому что моя любовь и уважение безмерны) после концерта произнесла одну фразу: НАМБЕР УАН!
наверное я все-таки не зря живу», — написала Крапивина.


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