Пугачёва назвала Лободу певицей номер один

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Светлана Лобода

Алла Пугачёва стала гостьей сольного концерта Светланы Лободы. После Примадонна дала оценку увиденному.

Светлана Лобода вернулась на сцену после операции на почке. Певица дала три сольных концерта в «Крокус Сити Холле». Зрители остались под впечатлением от увиденного: мультимедийные декорации, технология дополненной реальности, практически трюковые сцены под потолком зала сделали своё дело. Приглашённые звёздные гости также рассыпаются в комплиментах.

Алла Пугачёва пожаловала на один из трёх концертов вместе с семьёй: в компании Максима Галкина и детей Лизы и Гарри. Уже после певица поделилась впечатлениями с продюсером шоу Нателлой Крапивиной. «Намбер уан!» — лаконично заметила народная артистка.

Счастливая Крапивина поделилась оценкой с пользователями.

«Алла Борисовна, человек, при встрече с которым, у меня каждый раз случается остановка сердца (потому что моя любовь и уважение безмерны) после концерта произнесла одну фразу: НАМБЕР УАН!

наверное я все-таки не зря живу», — написала Крапивина.