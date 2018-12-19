Разин: Пугачёва навсегда останется парковой певицей

https://news.ru/storage/news/f6761de2b8bc28beb926f0e70cc81d1e/869c9606-446f-41e2-b067-116d25edb410_850.jpg Genrietta Peryan/Russian Look

Певица Алла Пугачева в молодости

Амплуа артиста, которое тот выбрал в начале своего творческого пути, будет с ним всю жизнь, заявил музыкальный продюсер Андрей Разин, комментируя творческие способности своей дочери Агнии.

«Если артист подзаборный, он выбирает соответствующую музыку. Если он интеллигентный, он вызывает такие же эмоции. Если Пугачёва начинала на танцплощадке в парке, она так и осталась парковой певицей. "Ласковый май" создавался из беспризорников, поэтому так и остался в детдомовском амплуа», — цитирует НСН продюсера.

Ранее Разин заявил, что в смерти Евгения Осина может быть виновна певица Наталья Штурм. По его словам, музыкант сам утверждал, что исполнительница его отравила. Менеджер подчеркнул, что будет добиваться продолжения расследования и последующего возбуждения уголовного дела, писал News.ru.