https://static.news.ru/photo/3ba3e20e-9406-11e9-bf40-fa163e074e61_1024.jpg Бари Алибасов Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Неадекватное состояние Бари Алибасова вызвано последствиями медикаментозной комы. Такое мнение высказал психиатр Дмитрий Клевцов. Он проанализировал недавнее интервью продюсера и усомнился в том, что всё это может быть обманом.

Нет, категорически нет. Это не эпатаж, не желание поднять интерес к своей персоне. Такие состояния действительно могут быть. К счастью, они краткосрочные, легко поддаются лечению, — заявил он в беседе с Teleprogramma.pro .

По словам врача, сама по себе медикаментозная кома может нарушать микроциркуляцию головного мозга. Это, в свою очередь, может привести к ишемии и психозу. Он добавил, что Алибасову требуется массированная ноотропная терапия. Для того чтобы он быстрее пришёл к нормальному состоянию, родным музыканта нужно прекратить водить его по передачам, а вместо этого обратиться к врачам.

То, что мы видим на экране, — это одно, но специалисты должны иметь возможность оценить состояние его дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеварительной системы, то есть основных функций организма, — заключил Клевцов.

Ранее, как писал News.ru, звёздный диетолог Марият Мухина заявила, что помощники Алибасова не дают врачам проводить назначенное ему лечение. По её мнению, нынешнее поведение шоумена — результат прерванной терапии.