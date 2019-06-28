https://static.news.ru/photo/92e5179e-99c5-11e9-9d1f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российский певец и бывший участник «Фабрики звёзд» Прохор Шаляпин сообщил, что он покидает Россию и отправляется в США.

Накануне артист опубликовал в Сети снимок, на котором он сидит в салоне лайнера, вылетающего в Нью-Йорк.

Прощай, любимая Россия! Здравствуй, Америка! — подписал в Instagram снимок Шаляпин.

Такой поступок привёл в замешательство почитателей таланта Шаляпина. Большинство из них, советуя ему отдохнуть во время поездки, задались вопросом — как надолго он покинул родину и собирается ли обратно в Россию.

Почему «прощай»? Вы насовсем туда переезжаете жить? — спрашивают фанаты в комментариях, отмечая, что Шаляпин выглядит уставшим.

Ранее российский исполнитель Сергей Лазарев отправился в США на отдых перед гастрольным туром, взяв с собой друга, певца Алекса Малиновского, писал News.ru.