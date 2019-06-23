https://static.news.ru/photo/1674a308-953a-11e9-bff2-fa163e074e61_1024.jpg Прохор Шаляпин Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press

Певец Прохор Шаляпин, прославившийся скандальными историями, рассказал, как его отец очутился на бессрочном лечении в психбольнице. Андрей Захаренков — так зовут отца артиста — умер в марте этого года в клинике.

Изначально родитель певца попал в психбольницу в 90-е годы за драку с милиционером. Так, говорит Прохор, решили поступить его родители: принудительное лечение им показалось лучше, чем срок в тюрьме.

Вообще, говорит певец, его отец отличался большой жестокостью: он часто без всякой причины бил мать и сына.

И я всегда его боялся, рядом с ним меня сковывал страх, — с горечью рассказал артист в передаче «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Но больше всего, говорит певец, его ранило то, как отец поступил с его щенком.

У меня был щенок Ерофей, которого я любил, заботился. И вот отец просто так, без всякой причины взял и перерезал ему горло. Ерофей несколько минут бегал по двору, смотрел на меня так, словно спрашивал, за что. Я ничего не мог сделать, пёс умер, — вспоминает Прохор.

Второй раз отец певца попал в клинику уже по инициативе Прохора, на этот раз навсегда. Его выпустили домой, он вернулся в сопровождении медсестры, с который решил начать жить.

Уж не знаю, что они там задумали, но эта женщина уговорила его продать квартиру моей бабушки, чтобы купить себе жильё. И отец пришёл, стал угрожать бабушке ножом, требовать деньги. Она отдала ему всё, что у неё было, до копейки, — поясняет Прохор.

Артисту пришлось написать заявление в полицию, отца снова отправили на принудительное лечение. У певца возникала мысль забрать его всё же домой, оформив над отцом опекунство. Но артиста предупредили: в этом случае за любой криминал, совершённый его отцом, будет отвечать именно он.

И я не стал этого делать. На предложение простить я могу сказать: это на публику можно сказать, что да, я его прощаю. Но на самом деле, о каком прощении может идти речь! Когда он умер, я не испытывал никаких эмоций, у меня был концерт, я поехал на гастроли. Когда умерла Началова, я несколько дней переживал, даже не мог говорить, чувствовал себя опустошённым, — рассказывает Прохор Шаляпин.

Артист признаётся, что раньше он обманывал публику, говоря о том, что его отец якобы уехал жить в Германию. Ему просто было стыдно за родителя.

Ранее News.ru сообщал, что пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская познакомила Прохора Шаляпина с родителями. Исполнитель отметил, что его подруге повезло с роднёй.