Состояние экс-солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова постепенно улучшается. Как заявил продюсер звезды Андрей Разин, певец почувствовал себя плохо уже давно, однако боялся подвести зрителей и держался на антибиотиках.
Юра давал концерт в Сочи, у него до этого еще были сильные головные боли, он держался на антибиотиках, болеутоляющих, но тут ему плохо совсем стало. Вызвали врачей, они сказали срочно госпитализировать, — рассказал он РИА Новости.
Ранее директор музыканта Аркадий Кудряшов сообщил, что артиста госпитализировали из-за ноющей зубной боли, рентген показал наличие воспаления в гайморовой пазухе. Операция под общим наркозом прошла удачно, выписать из больницы Шатунова должны через неделю, писал News.ru.