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Продюсер Бари Алибасов рассказал подробности своего отравления жидкостью для прочистки труб и опроверг слухи о том, что произошедшее было инсценировкой.

По его словам, смягчить последствия попадания химиката в организм помогла обычная вода. Меня частично спас кран с водой. Повезло, поэтому я могу сейчас говорить. Когда я по ошибке глотнул жидкость,...