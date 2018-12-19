Продюсер: Осина спаивала уборщица

https://news.ru/storage/news/43ec67acb73ad8c856d8934456ce98f1/20730fe7-2a54-4306-8871-c689751eb407_850.jpg Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Евгений Осин

Российский музыкант никогда не встречался с женщиной, которая сейчас называет себя его гражданской женой, уверен продюсер Андрей Разин. Менеджер группы «Ласковый май» отрицает любые притязания со стороны Елены Скорняковой на песни покойного Осина.

«Она приходила только убираться. Он всегда держал её на стороне. Скорнякова спаивала его и приглашала к нему псевдожурналистов и псевдоврачей», — рассказал продюсер на пресс-конференции НСН.

Елену Скорнякову не связывали с Осиным отношения, это подтверждал и сам исполнитель, вспоминает Разин. Однажды Евгений изобразил подобие отношений с ней для телевидения, однако это было сделано исключительно с целью пиара, добавил он.

Ранее музыкальный продюсер заявил, что в смерти Евгения Осина может быть виновна певица Наталья Штурм. По его словам, музыкант сам утверждал, что исполнительница его отравила. Разин добавил, что автор песен умер из-за остановки сердца, которую спровоцировали опасные вещества. Менеджер подчеркнул, что будет добиваться продолжения расследования и последующего возбуждения уголовного дела.

Как писал News.ru ранее, сожительница Осина Елена Скорнякова решила бороться за его наследство. По словам женщины, именно она и её дочь Анастасия в последние годы жизни певца были для него самыми близкими людьми.

Музыкант скончался в столице 17 ноября 2018 года. Ему было 54 года. Среди хитов автора: «Плачет девушка в автомате», «Восьмое марта», «Таня плюс Володя».