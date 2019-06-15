https://static.news.ru/photo/2bac0664-8f8e-11e9-9a5d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пиар-директор продюсера Бари Алибасова Вадим Горожанкин рассказал журналистам, куда делся кот-самозванец, которого неизвестные выдали за потерявшегося питомца.

По его словам, четвероногое было отдано на попечительство одной из поклонниц группы «На-На», у которой кот проживает в настоящее время.

В любом случае мы этого кота не бросим. Ни в коем случае. Мы обязательно его куда-то пристроим, чтобы он нормально жил, чтобы с ним было всё в порядке, — сказал Горожанкин в интервью «Говорит Москва».

По его словам, вполне возможно, что животное останется у фанатки навсегда, если она будет не против.

Канадский сфинкс по кличке Чуча сбежал из квартиры продюсера после того, как Бари Алибасов попал в реанимацию. За возвращение питомца было обещано денежное вознаграждение или выступление группы «На-На». Неизвестные принесли в офис продюсера кота и получили 800 тысяч рублей. Впоследствии выяснилось, что это не питомец Алибасова.

Позднее Чучу обнаружили в московском центре кунг-фу. Обнаруживший кота человек вернул четвероногого друга Алибасова и отказался от вознаграждения, писал News.ru.