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Российский продюсер Иосиф Пригожин поддержал Аллу Пугачёву, оказавшуюся в центре скандала из-за поездки по перрону Рижского вокзала. Он отметил, что звезда такого масштаба достойна подобных привилегий.

Алла Пугачева — это личность планетарного масштаба. Неужели она не заслужила на перрон заезжать? Устроили из этого балаган, кипишь, хейтеры какие-то, — заявил он в беседе с НСН .

Он удивился тому, как много критики обрушилось на певицу из-за этого инцидента. Продюсер добавил, что публичные люди все чаще подвергаются травле, однако стоит помнить о том, что артисты заслужили право пользоваться любыми, даже закрытыми ресурсами.

Она все равно избранная, как ни крути. Она — Пугачёва, этим все сказано. Сколько поколений выросло на её песнях, на ее творчестве, на ней самой! — резюмировал он.

Ранее за певицу вступился народный артист РСФСР Лев Лещенко. Он подчеркнул, что внимание к этому инциденту излишне, а в поступке звезды нет ничего предосудительного, писал News.ru.